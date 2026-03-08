“Cuore di corallo”: Daniela Mastrocinque e Marosella Di Francia presentano il loro libro

Grosseto. Martedì 10 marzo, alle 17, nell’aula magna della Biblioteca Chelliana di Grosseto, verrà presentato il romanzo “Cuore di corallo”, di Daniela Mastrocinque e Marosella Di Francia. Dialogherà con le autrici la professoressa Ida Voltan.

Il libro

Nel settembre 1943 a Napoli, durante il tumulto delle Quattro giornate, Elena Manfredi viene caricata dai tedeschi su una camionetta e sparisce sotto gli occhi attoniti del marito Alfredo. Di quella moglie dolce, sensibile e malinconica ora non gli resta che il ricordo, oltre al dovere di allevare le loro bambine, Annaluna e Maria Sole, di soli pochi mesi. In provvidenziale aiuto viene nonna Angela, che porta con sé le gemelle a Torre del Greco per prendersene cura. Sebbene sconvolta dalla perdita di Elena, Angela resta la donna determinata di sempre: manda avanti con fierezza la sua impresa di lavorazione del corallo, offre impiego alle donne del paese, non dipende da nessuno.

Le nipoti, diversissime per carattere ma legate da un sentimento indissolubile, crescono nell’ombra di una madre mai conosciuta eppure non dimenticata. Dopo 20 anni, il 2 luglio del 1963, Napoli è in fermento per un evento epocale: l’arrivo di John Fitzgerald Kennedy in visita alla città. Maria Sole e Annaluna si uniscono alla folla festante, ma proprio quel giorno la loro vita è destinata a cambiare per sempre in quanto, imprevedibilmente, scoprono che la storia di Elena è molto diversa da come l’hanno sempre sentita raccontare…

Daniela Mastrocinque ha insegnato italiano e storia nelle scuole superiori e pubblicato racconti, tra cui “Caffè”, “Alla ricerca del tempo perduto”, comparsi in varie antologie. Marosella Di Francia ha insegnato italiano e storia nelle scuole superiori e pubblicato, insieme a Valerio Caprara. “E ci vediamo sotto alla funicolare”.

Le due autrici hanno già scritto insieme “La donna che visse nella città di mare”, “Amiche di penna. Il romanzo epistolare di Anna Karenina ed Emma Bovary” e la sceneggiatura de “Gli amanti di Parigi”.