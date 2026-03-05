Conclusi gli incontri sul Piano operativo: è ancora possibile presentare proposte

Santa Fiora (Grosseto). Si sono appena conclusi gli incontri nel capoluogo e nelle frazioni di Santa Fiora per garantire l’informazione e la partecipazione dei cittadini alla redazione del Piano operativo.

“È stato un momento importante di confronto diretto con la popolazione, con imprese, associazioni e professionisti – commenta Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora –, in continuità con il percorso partecipativo che accompagna la redazione del Piano sin dall’inizio. Il contributo della comunità è fondamentale per definire uno strumento che orienterà il futuro urbanistico e sociale del territorio e che, proprio per questo, non può nascere da un processo chiuso, ma da un dialogo continuo con chi vive Santa Fiora ogni giorno”.

Inizia ora la fase concreta di scrittura tecnica del Piano operativo e di analisi delle proposte ricevute.

“Ovviamente il confronto resta sempre aperto – aggiunge Azzurra Radicchi, consigliera comunale con delega all’urbanistica -, chiunque lo desideri può continuare a contribuire nelle prossime due settimane inviando proposte usando il modulo di invio dei ‘contributi’, che si trova nel portale comunale nella sezione dedicata al Piano. Il processo partecipativo poi proseguirà, parallelamente alla redazione del Piano. Quando avremo materiali progettuali su cui confrontarci, organizzeremo nuovi incontri per verificare insieme alla cittadinanza le soluzioni individuate e rafforzare il carattere condiviso del Piano”.

Al seguente link è possibile consultare la documentazione sul Piano e scaricare il modulo per presentare al Comune delle proposte: https://cloud.ldpgis.it/santafiora/po_percorso