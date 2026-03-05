Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

Monte Argentario (Grosseto). Martedì 10 marzo Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Monte Argentario per un intervento sulla rete idrica in via Filippo II a Porto Ercole.
I lavori
I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 14 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in piazza Roma, via della Marina, via Filippo II, via Nuova, via Caravaggio, via Italia, via San Sebastiano, strada privata Cirio, via Strozzi. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 14.
Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.