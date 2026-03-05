Home Costa d'argentoLavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese
Costa d'argentoNotizie dagli Enti

Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

L'intervento è in programma martedì 10 marzo

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Monte Argentario (Grosseto). Martedì 10 marzo Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Monte Argentario per un intervento sulla rete idrica in via Filippo II a Porto Ercole.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 14 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in piazza Roma, via della Marina, via Filippo II, via Nuova, via Caravaggio, via Italia, via San Sebastiano, strada privata Cirio, via Strozzi. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 14.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Conclusi gli incontri sul Piano operativo: è ancora...

Contrasto alla violenza di genere: il Comune aderisce...

Ormeggi a canone agevolato, pubblicato il bando: come...

Nuovo cinema Tirreno: ecco i film del weekend

Servizio civile: la cooperativa sociale Solidarietà e Sviluppo cerca...

Servizio civile, Fondazione Impresa Sensibile cerca sette giovani:...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: