Parco della Maremma: le piante al centro del primo incontro del ciclo dedicato alla duna

Grosseto. “Fly me to dune” è il titolo del ciclo di eventi che il Parco della Maremma ha organizzato all’interno del calendario “Parco aperto”, per approfondire gli aspetti legati alla duna, uno degli ecosistemi individuabili nell’area tutelata della provincia di Grosseto e uno dei più delicati e ricchi.

Si inizia, dunque, sabato 7 marzo, con una passeggiata arricchita dalla presenza del professor Lorenzo Moncini, responsabile delle attività del centro di ricerca “Crisba” dell’Istituto “Leopoldo II di Lorena”.

“Abbiamo voluto organizzare questi momenti di approfondimento sul campo – dichiara Simone Rusci, presidente del Parco della Maremma – perché la duna è un ambiente molto fragile, ricchissimo di biodiversità animale e vegetale. I tre focus che proponiamo nei mesi di marzo a e aprile sono dedicati, quindi, alle piante, che compongono l’habitat dunale, agli animali che popolano questo ambiente e agli aspetti geomorfologici: come si forma la duna e quali sono le azioni dei venti e del mare che creano questo particolarissimo habitat”.

La passeggiata

“Conoscere le piante dunali” è il titolo della passeggiata che si svilupperà lungo la spiaggia di Principina verso Bocca d’Ombrone, dalla Porta di Nord di accesso al Parco della Maremma. Durante il percorso, il professor Moncini guiderà i partecipanti alla scoperta delle piante presenti sulla duna, affrontando anche il tema delle principali minacce legate al fenomeno dell’erosione, che rendono questo ecosistema particolarmente vulnerabile.

La duna di Principina a Mare è stata, nel 2025, riqualificata e messa in sicurezza proprio grazie a un progetto finanziato dal Parco della Maremma che ha visto la collaborazione del centro di ricerca “Crisba”: ricercatori e studenti, infatti, hanno contribuito alla messa a dimora di alcune specie vegetali dunali, come il giglio di mare e l’ammofila, per citarne alcune.

Per chi desidera partecipare (prenotazione obbligatoria scrivendo a booking@parco-maremma.it, costo 10 euro intero, 5 euro ridotto per bambini dai 6 ai 14 anni e studenti fino a 25 anni), il ritrovo è fissato per le 9.30 alla Porta nord del Parco, vicino al parcheggio dello stabilimento balneare Lido Oasi di Principina a Mare. Alle 9.45 avrà inizio la passeggiata, semplice, di circa 4 chilometri.

Il calendario di eventi “Parco aperto” prosegue per tutto il mese di marzo: domenica 8, con il secondo appuntamento del corso di disegno naturalistico promosso dalla cooperativa Silva; con la “Traversata dell’Uccellina”, in programma per domenica 15 marzo; con il concerto sinfonico dell’Orchestra della Toscana (domenica 22 marzo) nell’ambito della rassegna “La voce di ogni strumento”; il viaggio nella storia delle piante antiche, domenica 29 marzo, e sempre domenica 29, il concerto di Pasqua dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”.

Tutti i dettagli sul sito www.parco-maremma.it

Nella foto; Lorenzo Moncini, responsabile della attività del Crisba, con un giglio di mare