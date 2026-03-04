In città la sfida dei piccoli scienziati: l’Istituto comprensivo Grosseto 3 ospita la RoboCup Junior

Grosseto. Il 7 marzo, la scuola “G. Ungaretti” diventerà il cuore pulsante della robotica educativa toscana. In palio la qualificazione per le finali nazionali di Catania.

I piccoli geni della robotica sbarcano in Maremma

Sabato 7 marzo, i locali della scuola secondaria di primo grado in via Portogallo, a Grosseto, si trasformeranno in un’arena tecnologica d’eccellenza per ospitare le gare territoriali della RoboCup Junior Academy.

L’evento, coordinato dalla rete regionale Robotoscana e Usr Toscana, vedrà la partecipazione di decine di squadre composte da studenti Under 14 e Under 19 provenienti da tutta la regione. L’Istituto comprensivo Grosseto 3 è stato scelto come sede organizzatrice per l’edizione 2026, un prestigioso riconoscimento che premia anni di investimento della scuola nella robotica come metodologia didattica d’avanguardia.

La competizione: soccorso, sport e creatività

Dalle prime ore del mattino, i team si sfideranno in diverse categorie che mettono alla prova competenze di programmazione, elettronica e problem solving:

Rescue Line Under 14 e 19: i robot dovranno muoversi autonomamente in scenari post-catastrofe per individuare e trarre in salvo delle vittime.

Verso la finale nazionale

Non è solo una sfida locale: la giornata di Grosseto è il passaporto per il sogno nazionale. Le squadre che otterranno i punteggi migliori nelle tre manche previste conquisteranno gli “slot” per partecipare alla finale nazionale di RoboCup Junior, in programma a Catania dal 15 al 18 aprile.

“Ospitare questa manifestazione è per noi motivo di grande orgoglio – dichiara la dirigenza dell’Isitituto comprensivo Grosseto 3 -. La robotica non è solo tecnologia, è lavoro di squadra, gestione dell’errore e creatività. Vedere i ragazzi così coinvolti è la conferma che la scuola del futuro passa da queste esperienze”.

Programma dell’evento

La manifestazione avrà inizio alle ore 9.30 con l’accoglienza e i saluti istituzionali. Le gare si susseguiranno per tutta la mattinata nella palestra dell’Istituto, per concludersi nel pomeriggio con la proclamazione dei vincitori e la cerimonia di premiazione.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Grosseto.