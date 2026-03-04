Nuovo cinema Tirreno: ecco i film del weekend

Capalbio (Grosseto). Questo weekend, al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, saranno proiettati “Tienimi presente” di Alberto Palmiero, “Chopin-Notturno a Parigi” di Michal Kwiecinski e “Due procuratori” di Sergei Loznitsa.

Il primo sarà in sala venerdì 6 alle 16.15, sabato 7 alle 18.30 e domenica 8 marzo alle 21.

Il film di Michal Kwiecinski sarà proiettato venerdì 6 alle 18.30, sabato 7 alle 21 (versione originale con sottotitoli in italiano) e domenica 8 marzo alle 16.15.

“Due procuratori”, infine, ci sarà venerdì 6 alle 21, sabato 7 alle 16.15 e domenica 8 marzo alle 18.30.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito https://nuovocinematirreno.18tickets.it/ oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram).

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.