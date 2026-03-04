Cultura, natura, partecipazione e Giornata della donna: un weekend ricco di eventi in paese

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Fine settimana di appuntamenti a Castiglione della Pescaia dedicati alla partecipazione civica, alla cultura, alla valorizzazione del territorio e ai temi della consapevolezza e delle pari opportunità.

Il programma

Si parte giovedì 5 marzo con l’incontro pubblico sui nuovi strumenti urbanistici, il percorso di confronto con la cittadinanza sul Piano strutturale e sul Piano operativo, strumenti fondamentali per disegnare il futuro del territorio. L’appuntamento è alle 18, nella sala del Consiglio comunale in via Cesare Battisti (Piazza Garibaldi). Un’occasione importante per informarsi, approfondire e dialogare direttamente con la Giunta sui progetti che interesseranno il capoluogo e le frazioni.

Sabato 7 marzo si apre con un’iniziativa dedicata alla sicurezza personale: dalle 10 alle 12, nella palestra delle scuole medie in viale Kennedy, nuovo appuntamento con il corso gratuito di autodifesa personale – Krav Maga, organizzato dal Comune e riservato ai residenti. L’obiettivo è fornire strumenti pratici per accrescere consapevolezza, fiducia e capacità di gestione delle situazioni di rischio.

Nel pomeriggio di sabato, a partire dalle 14.30, minitrekking all’Isola Clodia per il nuovo appuntamento di “Esplora la Diaccia Botrona”. L’iniziativa rientra nel progetto europeo Interreg Marittimo Ricrea, promosso dalla Provincia di Grosseto, e propone un’esperienza gratuita tra natura, storia e biodiversità nel cuore della riserva. Una passeggiata tra panorami suggestivi, per vivere il territorio riscoprendo un ecosistema unico.

Il luogo di appuntamento è la località Ponti di Badia, lungo Strada Castiglionese, al km 14. Informazioni e prenotazioni: e-mail info@leorme.com, tel. 0564.416276 (dal lunedì al venerdì, al mattino), cell. 346.6524411.

Sempre sabato, alle 16.30, nell’auditorium delle scuole medie in viale Kennedy, si terrà l’incontro “La donna nella medicina e nella chirurgia”, promosso da Unitrè Castiglione della Pescaia. Relatrice sarà la dott.ssa Serenella Civitelli. L’appuntamento, a ingresso libero, offrirà un’occasione di riflessione sul ruolo fondamentale delle donne nel mondo medico e chirurgico, ripercorrendo conquiste, sfide e traguardi raggiunti alla vigilia della Giornata internazionale della donna.

Domenica 8 marzo la Commissione pari opportunità del Comune di Castiglione della Pescaia, in collaborazione con Leo Club Iannitelli di Castiglione della Pescaia e l’associazione Camminare non costa nulla, celebra la Giornata internazionale della donna con l’evento “Le madri costituenti: donne e diritti”, una giornata di riflessione, memoria e impegno dedicata al ruolo delle donne nella costruzione della democrazia italiana. Il programma prevede, alle 10, una passeggiata con partenza da piazza Garibaldi verso la Casa Rossa e, alle 11, una conferenza alMuseo Casa Rossa Ximenes, con la partecipazione dell’avvocato Elisabetta Teodosio. Un momento aperto a tutta la cittadinanza per conoscere la storia delle Madri Costituenti e rinnovare l’impegno sui diritti e sulle pari opportunità, ieri come oggi.

Al Museo archeologico di Vetulonia domenica, in occasione della Giornata internazionale della donna, ingresso gratuito e un piccolo omaggio per tutte le donne.