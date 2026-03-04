La Polizia Locale sequestra droga davanti alla scuola: “Merito della segnalazione di una mamma”

Follonica (Grosseto). “La sicurezza dei nostri figli e il decoro dei nostri quartieri sono la nostra priorità assoluta. Grazie a un intervento tempestivo della Polizia Locale, abbiamo rimosso un potenziale pericolo proprio nei pressi di un nostro istituto scolastico”.

A dichiararlo è il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani.

“L’operazione è nata dal miglior presupposto possibile: la collaborazione tra cittadini e istituzioni – spiega il sindaco -. Una mamma, mentre aspettava l’uscita del figlio da scuola, ha notato un comportamento sospetto e non ha esitato a segnalarlo. Questo senso civico ha permesso ai nostri agenti di intervenire immediatamente, portando al sequestro di 16 dosi di stupefacenti già pronte per lo spaccio”.

“Voglio rivolgere un ringraziamento sincero:

all’assessore alla Polizia Locale Giorgio Poggetti, per il costante impegno nel monitoraggio delle criticità;

al comandante Paolo Negrini, per il coordinamento esemplare;

a tutti gli agenti impegnati ogni giorno in strada per la nostra tutela.

Follonica non fa sconti a chi pensa di poter agire nell’illegalità – termina Buoncristiani –, specialmente vicino ai luoghi della formazione dei nostri ragazzi. Continuiamo a lavorare insieme per una città sempre più sicura”.