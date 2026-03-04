Giornata di preghiera per la pace: il vescovo Bernardino presiede la Messa in Cattedrale

Grosseto. In comunione con la Chiesa italiana ed europea, le Diocesi di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello hanno risposto oggi all’appello della Cei (Conferenza episcopale italiana) indicendo una giornata di digiuno e preghiera per la pace.

Nella mattinata il vescovo Bernardino ha presieduto la Messa nella Cattedrale di San Lorenzo, a Grosseto.

Hanno concelebrato il vescovo emerito Rodolfo Cetoloni, don Roberto Nelli e don Alfio Bambagioni. Al termine della Messa, l’assemblea si è raccolta in un momento di adorazione eucaristica, accompagnata dalle meditazioni curate dall’Ufficio liturgico nazionale della Cei.

L’omelia: “La pace non è assenza di conflitti, ma una Presenza”

Durante la sua riflessione, il vescovo Bernardino ha commentato l’episodio evangelico della richiesta della madre dei figli di Zebedeo di porre i suoi due figli alla destra e alla sinistra di Gesù “quando sarai nel tuo regno”, sottolineando come la logica del potere sia spesso la radice di ogni scontro: “I litigi sono sostanzialmente una questione di potere. Ma Gesù ci offre un antidoto: il servizio. Non tutti i gesti di servizio sono d’amore, ma tutti i gesti d’amore sono di servizio. La pace non è solo un’assenza di relazioni o di conflitti, ma è una ‘Presenza’ che va accolta nella nostra vita: quella del Risorto che dice ‘Pace a voi’.”

Il Vescovo ha poi sottolineato il valore dell’adorazione come prolungamento naturale dell’Eucaristia: “L’adorazione fa bene e fa del bene. Non sappiamo cosa possa compiere nel mondo la nostra preghiera, ma sappiamo che essa cambia il cuore”.

A tal proposito, Monsignor Bernardino ha annunciato che si sta preparando un luogo dedicato all’adorazione permanente nella chiesa di San Pietro al corso, affinché questa forza spirituale possa operare costantemente per la città e il territorio tutto.

La preghiera prosegue per tutta la giornata in diverse comunità:

S. Crocifisso: ore 18 Santa Messa e adorazione;

San Giuseppe: adorazione prevista per giovedì alle ore 16.00;

Cottolengo: ore 16.30 Rosario, Santa Messa e ora di adorazione;

Santa Lucia: Santa Messa per la pace alle ore 18.00;

Marina di Grosseto: ore 16.30 Rosario (Cappellina mariana);

Punta Ala: ore 18.00 Santa Messa.

Nella Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello si segnala, in particolare, questi momenti: