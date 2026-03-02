Lavori anti allagamenti: intervento del Consorzio di Bonifica nei pressi della frazione

Home Costa d'argentoLavori anti allagamenti: intervento del Consorzio di Bonifica nei pressi della frazione
di Redazione
Orbetello (Grosseto). Intervento di manutenzione ordinaria su un fosso nell’abitato di Orbetello Scalo, a conferma dell’attenzione che il Consorzio di Bonifica garantisce sempre all’unità idrografica Albegna.

Cb6 ha svolto lavori di decespugliazione della vegetazione erbacea e arbustiva in eccesso nella sezione idraulica del corso d’acqua, per favorire la piena funzionalità del sistema di deflusso e ridurre il rischio di allagamenti.

L’attività, rientrante nel piano delle attività di bonifica, è stata eseguita seguendo le indicazioni della Regione Toscana per la protezione della flora, della fauna e dell’ecosistema locale.

