Home AttualitàSeparazione delle carriere: se ne è parlato in un convegno dell’Associazione italiana giovani avvocati
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Separazione delle carriere: se ne è parlato in un convegno dell’Associazione italiana giovani avvocati

L'iniziativa si è svolta a Grosseto

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 46 views

Grosseto. Si è svolto venerdì scorso a Grosseto il convegno organizzato dall’Associazione italiana giovani avvocati – Sezione di Grosseto, dal titolo “La separazione delle carriere – Aspetti tecnici della riforma costituzionale”, dedicato al tema, di grande attualità, della separazione delle carriere.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di autorevoli relatori di altissimo profilo accademico: il professor Giorgio Spangher, ordinario di Diritto processuale penale e già membro laico del Consiglio superiore della Magistratura, e il professor Giuliano Scarselli, ordinario di Diritto processuale civile all’Università di Siena e profondo conoscitore della materia costituzionale.

L’incontro è stato moderato dall’avvocato Roberto Andrea Fivizzani, presidente della sezione Aiga di Grosseto, e dall’avvocato Camilla Toninelli, che hanno guidato il dibattito con equilibrio e competenza.

La partecipazione è stata ampia e qualificata a testimonianza dell’interesse e della rilevanza del tema trattato.

A margine delle relazioni si è sviluppato un approfondito dibattito, nel quale sono emerse diverse posizioni, idee e riflessioni sulla riforma, evidenziandone tanto i possibili punti di forza quanto le criticità. Il confronto si è distinto per l’elevato livello tecnico e per la qualità degli interventi, configurandosi come un momento di autentica crescita professionale e culturale per il territorio.

L’Associazione italiana giovani avvocati – Sezione di Grosseto esprime grande soddisfazione per la riuscita dell’evento, che ha rappresentato un significativo momento di dialogo e approfondimento su una riforma destinata a incidere profondamente sull’assetto della giurisdizione.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Sciopero generale: possibili disagi nei servizi di Sei...

“L’abbazia di San Rabano. Storia degli scavi (1995-2006)”:...

Garanzie accessorie: ecco come ti proteggono in caso...

Referendum sulla giustizia, Gioventù Nazionale: “Pieno sostegno al...

“Nuove Radici”: i tronchi abbandonati tornano a fiorire...

Via de’ Barberi, il Comune: “La greenway farà...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: