Attività di internazionalizzazione: il Comune cerca sponsor

Grosseto. Il Comune di Grosseto apre ufficialmente alla collaborazione con il mondo delle imprese e dei soggetti pubblici e privati per sostenere le attività di internazionalizzazione previste nel 2026.

L’amministrazione comunale ha infatti pubblicato un avviso finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse per sponsorizzazioni, sia di natura finanziaria sia attraverso la fornitura di beni e servizi. L’obiettivo è rafforzare e qualificare le iniziative istituzionali, promozionali e logistiche coordinate dall’ufficio Relazioni internazionali, favorendo la crescita delle relazioni con realtà estere e la promozione del territorio in contesti internazionali.

Attraverso questo strumento, il Comune intende creare una sinergia virtuosa tra istituzione pubblica e tessuto economico, valorizzando il contributo di chi sceglierà di sostenere i progetti legati alla dimensione europea e internazionale della città.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate in forma libera, indicando i dati del soggetto proponente, la descrizione della proposta di sponsorizzazione – in denaro o in natura – l’eventuale valore economico dell’offerta e, se prevista visibilità istituzionale, il logo con la proposta di utilizzo.

Le domande dovranno pervenire esclusivamente tramite Pec all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it entro le ore 12.00 del 31 marzo 2026, riportando nell’oggetto la dicitura prevista dall’avviso. Non è prevista la formazione di graduatorie: le proposte saranno valutate secondo l’ordine cronologico di arrivo e la loro coerenza con le finalità istituzionali e con l’interesse pubblico.

Gli sponsor selezionati potranno beneficiare di visibilità nei comunicati stampa e nel materiale promozionale ufficiale, oltre che sui canali istituzionali dell’Ente, e avranno la possibilità di utilizzare la dicitura “Sponsor delle attività di internazionalizzazione del Comune di Grosseto per l’anno 2026”, insieme al logo ufficiale fornito dal Comune.

L’amministrazione mantiene la piena discrezionalità nella valutazione delle proposte e nella eventuale stipula dei contratti di sponsorizzazione, che saranno formalizzati nel rispetto della normativa vigente. I dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e alla normativa nazionale in materia.

Con questo avviso, il Comune conferma la volontà di investire nel rafforzamento delle relazioni internazionali e nella promozione del territorio, aprendo a collaborazioni che possano generare valore condiviso per la comunità e per i partner coinvolti.