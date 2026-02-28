La piazza della frazione si rifà il trucco: iniziato il secondo stralcio dei lavori

Santa Fiora (Grosseto). Sono iniziati in questi giorni i lavori del secondo stralcio per la riqualificazione e valorizzazione di piazza Padella a Marroneto, nel Comune di Santa Fiora. Un intervento che consentirà di portare a termine il progetto complessivo destinato a ridisegnare uno spazio centrale per la vita della frazione.

I lavori

Il nuovo stralcio, per un importo di 150mila euro, prevede la rimozione dei vecchi marciapiedi e del corpo stradale in bitume, la sostituzione degli scarichi e la realizzazione della nuova pavimentazione con l’apposizione di liste in pietra locale, il getto in calcestruzzo armato e la finitura in cemento architettonico. Con questo intervento si va a completare quanto già realizzato con il primo stralcio, ovvero la cosiddetta passeggiata, l’area pedonale con la nuova pavimentazione, le ringhiere, le sedute.

L’investimento complessivo su piazza Padella, sommando il primo e il secondo lotto, è di circa 300mila euro.

“Con l’avvio del secondo stralcio – dichiara il sindaco Federico Balocchi – completiamo un progetto che rappresenta una risposta concreta a un’esigenza sentita da decenni dalla comunità di Marroneto. La frazione nasce come villaggio su strada, privo di un centro storico. Il tratto centrale di via Matteotti, comunemente indicato come piazza Padella, dove si svolge il Carnevale Morto, è sempre stato identificato dagli abitanti come il luogo di incontro e di socialità. Attraverso un ampliamento e una ridefinizione complessiva degli spazi, questo slargo, una volta terminati i lavori del primo e secondo stralcio, assumerà l’aspetto di una vera e propria piazzetta, migliorandone l’estetica e la funzionalità. Un’opera che restituisce valore al centro abitato e rafforza il senso di comunità”.