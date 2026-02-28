Home GrossetoLegge elettorale, Udc e Popolari Civici: “Sì al proporzionale, ma con le preferenze”
Legge elettorale, Udc e Popolari Civici: “Sì al proporzionale, ma con le preferenze”

di Redazione
Grosseto. L’Unione di Centro e Popolari Civici per Grosseto apprendono “con attenzione che la nuova riforma elettorale si starebbe orientando verso un sistema proporzionale. Una scelta che può essere condivisibile sul piano della rappresentanza, ma rispetto alla quale diciamo con forza no al listino bloccato e sì al ritorno delle preferenze”.

“Il confronto in atto sulla riforma della legge elettorale impone una riflessione seria e responsabile – spiegano Gianluigi Ferrara, per l’Unione di Centro, e Amedeo Gabbrielli, per i Popolari Civici per Grosseto -. Riteniamo che il sistema proporzionale possa rappresentare una scelta equilibrata, capace di garantire rappresentanza e rispetto del pluralismo politico. Tuttavia, il proporzionale non può tradursi in una riduzione degli spazi di partecipazione democratica”.

“È per questo che riteniamo indispensabile l’introduzione delle preferenze. I cittadini devono poter scegliere non solo il partito, ma anche le persone da eleggere. Senza preferenze, il rischio concreto è quello di avere parlamentari nominati esclusivamente dalle segreterie di partito, con un indebolimento del rapporto diretto tra elettori ed eletti. Una riforma autenticamente democratica deve rafforzare la fiducia nelle istituzioni, valorizzare il merito e garantire trasparenza nella selezione della classe dirigente – termina il comunicato -. Sì al proporzionale, dunque, ma con preferenze che restituiscano pienamente ai cittadini il diritto di scegliere”.

