Pino pericolante cade sulla pista ciclabile e abbatte un palo della luce

L'episodio è accaduto a Follonica

Follonica (Grosseto). Questa mattina la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica è intervenuta nella zona nord della città, nei pressi del campo sportivo, a seguito della caduta di un pino di grandi dimensioni sulla pista ciclabile.

La pianta, cadendo, ha interessato anche parte della recinzione dell’impianto sportivo e un palo dell’illuminazione pubblica, causando danni strutturali.

Fortunatamente, non si registrano persone ferite.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla rimozione dell’albero, ripristinando le condizioni di sicurezza.

