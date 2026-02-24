Osservazione planetaria della luna crescente e di Giove: appuntamento a Roselle

Home AmbienteOsservazione planetaria della luna crescente e di Giove: appuntamento a Roselle
L'iniziativa è in programma venerdì 27 febbraio

di Redazione
Grosseto. Venerdì 27 febbraio, alle 21.30, l’osservatorio astronomico comunale di Roselle aprirà al pubblico, meteo permettendo.

La serata sarà dedicata all’osservazione planetaria della luna crescente e del pianeta Giove, che continuerà a mostrare la celebre macchia rossa.

Nell’arco della serata verrà mostrata un’anteprima generale del corso di astronomia, che inizierà il 10 marzo.

Presenterà l’iniziativa Michele Machetti, informatico formatosi in astronomia all’Università di Bologna.

I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione scrivendo ad amsa.grosseto@gmail.com.

