Gestione consapevole del diabete: la Asl organizza due incontri formativi

L'iniziativa è in programma a Magliano in Toscana

Magliano in Toscana (Grosseto). Conoscere, prevenire e gestire: sono queste le parole chiave dei due appuntamenti formativi dedicati al diabete che si terranno a Magliano in Toscana. L’iniziativa del corso Id-Eas è rivolta alla cittadinanza per favorire una gestione consapevole di questa patologia cronica.

Gli incontri sono aperti a tutta la popolazione e si pongono l’obiettivo di offrire strumenti pratici e informazioni educative per migliorare la qualità della vita di chi convive con il diabete e di chi desidera approfondire le strategie di prevenzione e gestione.

Il programma

Il calendario degli appuntamenti è il seguente:

  • primo appuntamento giovedì 26 febbraio, dalle 15.00 alle 17.00, all’oratorio della SS. Annunziata. L’incontro sarà a cura dagli Infermieri (IFeC) del Dipartimento delle Professioni infermieristiche e ostetriche, che si concentreranno sugli aspetti della gestione del diabete nella quotidianità;

  • secondo incontro giovedì 5 marzo, dalle 15.00 alle 17.00, al Centro enoturistico, in piazza del Popolo. La sessione sarà tenuta da una dietista del Dipartimento delle professioni tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione, con un focus dedicato all’importanza dell’alimentazione nella gestione del diabete.

L’iniziativa del 26 febbraio e del 5 marzo è realizzata dall’Azienda Usl Toscana Sud Est in collaborazione con l’Auser locale e il 5 marzo con il patrocinio del Comune di Magliano in Toscana.

Le iniziative rientrano nell’ambito del programma “Comunità attive”, realizzato grazie alla collaborazione tra Auser Toscana, Anci Toscana, Federsanità, Azienda Usl Toscana Centro, Azienda Usl Toscana Nord Ovest e Azienda Usl Toscana Sud Est.

