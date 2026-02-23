Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune località

Aridosso (Grosseto). Mercoledì 25 febbraio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro ad Arcidosso per un intervento sulla rete idrica in località le Macchie.
I lavori
I lavori sono in programma dalle 9 alle 12 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in località le Macchie, Case Michelotti, Vado di Capretto, Poggio Marco. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 12.
