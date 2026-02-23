Home AmiataLavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune località
Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune località

L'intervento è in programma mercoledì 25 febbraio

Aridosso (Grosseto). Mercoledì 25 febbraio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro ad Arcidosso per un intervento sulla rete idrica in località le Macchie.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 9 alle 12 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in località le Macchie, Case Michelotti, Vado di Capretto, Poggio Marco. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 12.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

