Il Premio Scriabin parla cinese: Zixi Chen vince la XXVIII edizione

Grosseto. Zixi Chen (23 anni, Cina, nella foto in alto) è il vincitore della XXVIII edizione del Premio internazionale pianistico “Scriabin”.

La serata finale è andata in scena sul palco del Teatro degli Industri di Grosseto: i tre pianisti finalisti si sono esibiti accompagnati dall’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” diretta dal bulgaro Grigor Palikarov.

La giuria ha premiato con il secondo posto Yuqin Lu (17 anni, Cina); al terzo posto si è classificato Jacky Zhang (17 anni, Regno Unito).

Il vincitore – come da programma presentato al momento dell’iscrizione – ha eseguito in finale il Concerto op.21 di Chopin, mentre Lu e Zhang si sono cimentati nell’esecuzione del Concerto op.18 di Rachmaninoff.

«In questa ventottesima edizione – dichiara il direttore artistico del Premio Scriabin, Antonio Di Cristofano – abbiamo provato una sensazione non comune: quella di avere una finale molto equilibrata, di altissimo livello, in cui tutti e tre i finalisti potevano essere primi premi. Inevitabilmente la giuria era chiamata a comporre una graduatoria e quindi abbiamo dovuto scegliere, ma il pianista che si è classificato terzo avrebbe potuto benissimo essere degno del primo posto in un’altra annata. È stata una decisione difficile, ma abbiamo vissuto una settimana bellissima: non solo per noi giurati e per i pianisti in concors,o ma anche, ne sono sicuro, per il pubblico. Diamo l’appuntamento a tutti all’anno prossimo».

Le date della XXIX edizione infatti sono già fissate: dal 21 al 28 febbraio 2027, sempre al Teatro degli Industri.

I premi

Ecco tutti i premi dell’edizione 2026.

Al primo classificato Zixi Chen una borsa di studio di 10.000 euro con targa, diploma e concerti (premio offerto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze); il secondo premio a Yuqin Lu è una borsa di studio di 5.000 euro con targa e diploma (offerto dal Rotary Club e dall’Associazione rotariana Carlo Berliri Zoppi); il terzo premio a Jacky Zhang è una borsa di studio di 2.500 euro con targa e diploma (offerto da Fondazione Grosseto Cultura).

Il premio speciale al miglior pianista italiano (borsa di studio di 1.000 euro e diploma offerti da Fondazione Grosseto Cultura) è andato a Vito Alessio Calianno; il premio speciale per la miglior esecuzione di un brano di Scriabin (borsa di studio di 1.000 euro e diploma offerti dalla famiglia Giordano in ricordo di Nicola Giordano) a Jacky Zhang, che ha eseguito in semifinale la Sonata op.68; il premio speciale del pubblico (borsa di studio di 500 euro e diploma offerti da Antonio Di Cristofano), deciso dagli spettatori in sala, è andato a Yuqin Lu.

La giuria del Premio internazionale pianistico “Scriabin” 2026 era composta da Gülsin Onay (Turchia, presidente), Li Chenxi (China), Lorenzo Di Bella (Italia), Antonio Di Cristofano (Italia), Eugene Skovorodnikov (Canada/Ucraina), Borislava Taneva (Bulgaria), Alexander Tutunov (Usa), Lei Weng (Cina).

Il Premio internazionale pianistico “Scriabin” è organizzato dall’associazione musicale Scriabin con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Grosseto, con i Teatri di Grosseto e Fondazione Grosseto Cultura, il sostegno degli sponsor Rotary Club Grosseto, Associazione rotariana Carlo Berliri Zoppi, Nuova Solmine, Generali Assicurazioni-Agenzia di Maurizio Marraccini e Fazioli Pianoforti, il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Banca Tema, Banca Mediolanum-Ufficio dei consulenti finanziari di Grosseto, Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”, ristorante “Gli attortellati”, Aurelia Antica Shopping Center, Mario Gennari Bricolarge, Conad, Basile, Hotel Granduca e Semar. Tra i partner anche l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, Tv9 e PuntoCom agenzia di comunicazione.

Il Premio Scriabin fa parte degli eventi promossi dalla Alink-Argerich Foundation e ha ricevuto il riconoscimento ufficiale dal Museo Scriabin di Mosca e dal Centro russo di scienza e cultura “Casa Russia” di Roma.