Elezioni Provincia: Francesco Limatola e Andrea Casamenti candidati alla carica di presidente

Grosseto. Francesco Limatola, per la coalizione di centrosinistra, e Andrea Casamenti, per la coalizione di centrodestra, sono i candidati alla presidenza della Provincia di Grosseto.

Le elezioni, che consentiranno anche il rinnovo del Consiglio provinciale, sono in programma domenica 15 marzo.

Francesco Limatola

Ecco tutti i candidati di “La Provincia in Comune”, la lista che sosterrà la conferma di Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada, come presidente della Provincia di Grosseto. Come detto, le consultazioni elettorali per l’elezione del Consiglio della Provincia di Grosseto sono indette per il 15 marzo, dalle 8.00 alle 20.00, presso il seggio elettorale unico costituito a Palazzo Aldobrandeschi a Grosseto.

Ricordiamo che si tratta di un’elezione di secondo livello, e cioè che non votano i cittadini ma i consiglieri e i sindaci eletti nei 28 Consigli comunali della provincia di Grosseto. Ogni eletto è portatore di un quorum di voti ponderato in base alla popolazione.

L’elenco dei candidati:

Valentino Bisconti, consigliere al Comune di Orbetello;

Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio;

Guido Cossu, consigliere al Comune di Isola del Giglio;

Giulia Fanetti, consigliera al Comune di Monterotondo Marittimo;

Mattia Maule, consigliere al Comune di Montieri;

Stefania Pacciani vicesindaco e consigliera al Comune di Roccastrada;

Gianfranco Pastorelli, consigliere al Comune di Magliano in Toscana;

Cinzia Pieraccini, sindaco del Comune di Castel del Piano;

Costanza Quaratesi, consigliera al Comune di Castiglione della Pescaia;

Benedetta Zuffi, consigliera al Comune di Civitella Paganico.

Andrea Casamenti

È stata presentata ufficialmente, dalle forze politiche di centrodestra, la candidatura di Andrea Casamenti alla presidenza della provincia di Grosseto.

Casamenti ricopre attualmente la carica di sindaco del Comune di Orbetello ed è una figura civica indipendente, con una solida storia politica e amministrativa nell’area del centrodestra, pur non essendo iscritto ad alcun partito da oltre quindici anni.

A sottoscrivere la sua candidatura sono stati Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Nuovo Millennio, insieme a numerosi rappresentanti civici e indipendenti provenienti dai Consigli comunali del territorio provinciale.

“La mia riconosciuta civicità – afferma Casamenti – mi consente di avere le caratteristiche e la forte determinazione per rappresentare non solo il centrodestra, ma anche tutti quegli amministratori moderati, civici e indipendenti che operano quotidianamente nei Consigli comunali della provincia di Grosseto. L’obiettivo, pertanto, è dare voce a un’area ampia, concreta e responsabile, capace di lavorare unita nell’interesse dei territori”.

Casamenti inoltre vuole ringraziare le forze politiche che hanno sostenuto la sua candidatura: “Ringrazio sinceramente i partiti e tutti gli amministratori che hanno riposto fiducia in me, in quella che si preannuncia come una competizione elettorale molto importante per il futuro di tutti. È una responsabilità che accolgo con grande senso del dovere e all’insegna dello spirito di squadra. Come sempre, insieme punteremo sulla concretezza, sui temi e sulle esigenze vere dei cittadini, che anni attendono risposte che ancora non sono arrivate”.