Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

Martedì 24 febbraio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Gavorrano per un intervento sulla rete idrica in via Morandi.
I lavori
I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 12 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Finetti, via Morandi, via Berlinguer, via Zaccagnini, via Paietta, via Rosselli, via Agresti. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 12.
Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.