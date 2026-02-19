Home Colline Metallifere“Alimentazione consapevole”: il Rotary organizza un incontro sul rapporto tra cibo e salute
Colline MetallifereSaluteSalute Colline MetallifereSalute Grosseto

“Alimentazione consapevole”: il Rotary organizza un incontro sul rapporto tra cibo e salute

L'iniziativa è in programma venerdì 20 febbraio

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Massa Marittima (Grosseto). Il Rotary Club di Massa Marittima organizza il convegno “Alimentazione consapevole”, in programma venerdì 20 febbraio alle 17.30 nella Sala dell’Abbondanza.

L’iniziativa, patrocinata dall’Università di Siena, è aperta alla cittadinanza con ingresso libero.

L’incontro

L’incontro offrirà un’occasione di approfondimento sul rapporto tra alimentazione e salute, affrontando in modo chiaro e accessibile temi di grande attualità: il ruolo del microbiota intestinale e dei nutrienti che lo sostengono, i polifenoli e le proprietà protettive dell’olio, la nutrizione personalizzata basata sull’interazione tra geni e alimenti, le interazioni tra farmaci e cibo, fino all’importanza dell’alimentazione per il benessere quotidiano e la performance fisica.

L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza e, più in generale, a chiunque sia interessato ai temi del benessere e della salute, dalla popolazione nel suo insieme agli studenti, fino alle realtà associative, comprese quelle sportive.

Grazie ai contributi di docenti dell’Università di Siena e di professionisti del settore, il pubblico potrà partecipare a un momento di informazione e confronto su temi che incidono direttamente sulla qualità della vita. Con questa iniziativa il Rotary Club di Massa Marittima rinnova il proprio impegno nel promuovere conoscenza, prevenzione e consapevolezza, invitando la comunità a condividere un’occasione di crescita culturale e sociale.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Sanità, inaugurata la nuova Casa di Comunità: ecco...

“Verde Speranza”: da Unicoop Etruria donati oltre 3500...

Sanità, la Uil: “Tagli all’orario dello sportello Cup,...

Terapia del lavoro a maglia per i malati...

Sclerosi multipla, inaugurato il nuovo punto di ascolto...

Chiusura ufficio postale, Scarlino nel Cuore: “Spiegazioni del...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: