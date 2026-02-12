Home FollonicaComunicazione e linguaggio inclusivo: corso di formazione per i dipendenti del Comune
Comunicazione e linguaggio inclusivo: corso di formazione per i dipendenti del Comune

L'iniziativa si colloca nell'ambito della prevenzione e del contrasto delle discriminazioni

Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica organizza per i propri dipendenti 3 giornate formative, in presenza, nei mesi di febbraio e marzo.

Il tema verterà sul tema della comunicazione e linguaggio inclusivo nei servizi al pubblico e nella redazione di atti.

L’iniziativa si colloca nell’ambito della prevenzione e del contrasto delle discriminazioni, con particolare riferimento all’adesione alla rete Re.A.Dy e alle azioni a favore delle pari opportunità e dell’inclusione.

La formazione si concentra sulla dimensione linguistica, relazionale e comunicativa connessa al rapporto tra ente e cittadini.

