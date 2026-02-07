Home Colline MetallifereLavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese
Colline MetallifereNotizie dagli Enti

Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

L'intervento è in programma martedì 10 febbraio

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 4 views

Roccastrada (Grosseto). Martedì 10 febbraio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Roccastrada per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via Pellegrini.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 17 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Pellegrini, via delle Fogne, via della Fonte, via Mercurio, via San Martino, via di Giugnano, via del Portoncino, via del Gesso, via del Cangiolino, via del Pino, via Nazionale, via dei Molini, via della Trachite, via Lettonia e località il Terzo. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

No all’allestimento del luna park vicino alla pineta:...

Interventi di pubblica utilità in cambio di sconti...

L’Unione dei Comuni approva il Piano di sviluppo...

“Regione e Comuni all’opera”: Castiglione illustra al convegno...

Fibra ottica, il Pd: “Il progetto si ferma...

Referendum sulla giustizia: anche a Roccastrada nasce il...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: