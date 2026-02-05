Home Follonica“Bambini e madri. Relazioni che nutrono la vita”: conferenza dell’associazione Kore
“Bambini e madri. Relazioni che nutrono la vita”: conferenza dell’associazione Kore

L'iniziativa è in programma sabato 7 febbraio

Follonica (Grosseto). L’associazione culturale Aps, centro per la ricerca e l’educazione psicosomatica Kore, organizza la conferenza “Bambini e Madri. Relazioni che nutrono la vita” con due contributi: “Ascolto e con – tatto. Quale ruolo nel processo di crescita del bambino”, condotto dalla dottoressa Viviana Nacchi, psicologa e psicoterapeuta, e “Nutrire e guidare la futura madre e nutrice per costruire la salute trans-generazionale. Cosa ci suggerisce la microbiomica”, condotto dalla dottoressa Mariarosaria Matera, dirigente medico, pediatra neonatologa.

Particolare attenzione verrà rivolta alla condivisione dei risultati di studi e ricerche sul ruolo del contatto e della microbiomica clinica nella diade madre-bambino quali determinanti per la costruzione della salute dell’individuo, anche favorendo il costituirsi di relazioni nutrienti e vitali. Obiettivo dei nostri interventi è sempre quello di promuovere una maggiore consapevolezza dell’individuo affinché si realizzi armonia al proprio interno e nelle proprie relazioni. L’evento, realizzato con il patrocinio e la collaborazione della Asl Toscana Sud Est ed anche dell’amministrazione comunale di Follonica, sarà introdotto dalla presidente dell’associazione Kore, la dottoressa Daniela Cecchi, psicologa e psicoterapeuta, ed a seguire, con i saluti della dottoressa Susanna Falorni (nella foto), direttrice di Pediatria e Neonatologia, e della dottoressa Rita Puzzuoli, direttrice di Ostetricia e Ginecologia, entrambe dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

L’evento si terrà sabato 7 febbraio alle 16.30, nella sala Tirreno, in via Bicocchi 53 a Follonica. Ingresso libero e gratuito

