Ospedale Misericordia, la Asl: “Pronti a multare chi occupa i parcheggi abusivamente”

"Ferma condanna nei confronti di chi occupa in modo improprio i parcheggi dedicati alle persone fragili"

Grosseto. Asl Toscana sud est ribadisce il proprio impegno nella risoluzione delle problematiche che interessano le aree di sosta intorno all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Nei prossimi giorni sarà presentato il progetto di riqualificazione dell’area sterrata, a seguito del quale, mediante un’intesa con l’amministrazione comunale, sarà possibile regolamentare i parcheggi e in particolare sanzionare coloro che indebitamente occupano gli stalli riservati alle persone munite di contrassegno per persone con disabilità.

L’Azienda si scusa per i disagi e ribadisce la ferma condanna nei confronti di coloro che occupano in maniera irregolare gli spazi di sosta per gli utenti più fragili.

