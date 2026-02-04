Energia, Confcommercio: “Bollette ancora troppo care per le imprese del terziario”

Grosseto. Nonostante una fase di riduzione dei prezzi all’ingrosso di gas ed energia elettrica registrata nei primi mesi del 2025, le bollette energetiche delle imprese restano su livelli ancora molto elevati rispetto al periodo pre-pandemia.

È quanto emerge dall’Osservatorio Confcommercio Energia (Ocen) di gennaio, che analizza l’impatto dei costi energetici sulle imprese del terziario di mercato.

I dati

Nel confronto con il 2019, ultimo anno “normale” prima delle crisi energetiche, nel 2025 la bolletta elettrica delle imprese del terziario risulta mediamente più alta del 28,8%, mentre quella del gas segna un incremento del 70,4%. Nel solo confronto tra il quarto trimestre 2025 e lo stesso periodo del 2019, gli aumenti arrivano rispettivamente al +38,9% per l’energia elettrica e al +52,6% per il gas. A incidere pesantemente sono anche gli oneri generali di sistema, tornati a rappresentare quasi il 20% della bolletta elettrica.

«Si tratta di numeri che descrivono una situazione ancora molto difficile anche per le imprese della Maremma – commenta il presidente di Confcommercio Grosseto, Giulio Gennari –. In un territorio a forte vocazione turistica come il nostro, alberghi, ristoranti, bar e attività commerciali sostengono costi energetici particolarmente gravosi, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso, con effetti diretti sulla competitività e sulla qualità dell’offerta».

Alla luce di questi dati, Confcommercio ha inviato una lettera al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, chiedendo interventi strutturali a sostegno delle imprese, in particolare delle piccole e medie.

«È fondamentale – prosegue Gennari – rendere permanenti gli interventi sugli oneri di sistema e avviare una riforma del mercato elettrico che consenta di disaccoppiare il prezzo dell’energia da quello del gas, garantendo alle Pmi maggiore stabilità dei costi e accompagnando le imprese del turismo e del commercio nel percorso di transizione energetica».

Da Confcommercio Grosseto ricordano inoltre che è attivo lo Sportello Energia, un servizio di assistenza dedicato alle imprese del territorio. Negli ultimi mesi sono state numerose le richieste di supporto per l’analisi dei consumi energetici e delle tariffe applicate, con l’obiettivo di comprendere meglio le voci di spesa e valutare eventuali margini di ottimizzazione.

Le imprese interessate possono richiedere un appuntamento scrivendo a info@confcommerciogrosseto.it, per un confronto personalizzato e orientativo sui propri costi energetici.