Pino cade lungo la strada e colpisce due auto parcheggiate

Grosseto. Ieri sera, intorno alle 23, i Vigili del Fuoco di Grosseto sono intervenuti in viale Monterosa, a Grosseto per la caduta di un grosso pino sulla sede stradale.

La pianta, abbattendosi, ha colpito due auto in sosta.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto ad alleggerire le fronde per liberare i veicoli coinvolti e, successivamente, ha rimosso il tronco.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Grosseto per i rilievi e la gestione della viabilità.

Fortunatamente non ci sono state persone ferite.