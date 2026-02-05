Home CronacaPino cade lungo la strada e colpisce due auto parcheggiate
CronacaCronaca GrossetoGrosseto

Pino cade lungo la strada e colpisce due auto parcheggiate

L'episodio è accaduto in viale Monterosa

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 37 views

Grosseto. Ieri sera, intorno alle 23, i Vigili del Fuoco di Grosseto sono intervenuti in viale Monterosa, a Grosseto per la caduta di un grosso pino sulla sede stradale.

La pianta, abbattendosi, ha colpito due auto in sosta.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto ad alleggerire le fronde per liberare i veicoli coinvolti e, successivamente, ha rimosso il tronco.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Grosseto per i rilievi e la gestione della viabilità.

Fortunatamente non ci sono state persone ferite.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Ospedale Misericordia, la Asl: “Pronti a multare chi...

Energia, Confcommercio: “Bollette ancora troppo care per le...

La Lega presenta un Ordine del Giorno: “I...

Pac, Confagricoltura: “Tagli mascherati, Maremma rischia di pagare...

I Carabinieri Forestali della Toscana: ecco l’impegno del...

Ospedale Misericordia, il Garante: “Parcheggi per persone con...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: