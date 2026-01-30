Sicurezza dei cittadini e tutela del verde: intervento urgente del Comune nella piazza

Follonica (Grosseto). A seguito di approfondite indagini tecniche sulla stabilità del patrimonio arboreo cittadino, l’amministrazione comunale di Follonica ha disposto un intervento d’urgenza in piazza Vittorio Veneto, all’altezza dell’intersezione con via Cesare Battisti.

L’area, già precauzionalmente transennata nei giorni scorsi a causa delle forti ondate di maltempo, è stata oggetto di una verifica specialistica Vta (Visual tree assessment).

Le analisi hanno evidenziato una criticità irreversibile per uno dei due pini domestici (Pinus pinea) presenti nell’aiuola perimetrale. La pianta presenta uno sbilanciamento della chioma e un’inclinazione anomala che ne rendono inevitabile l’abbattimento per garantire l’incolumità pubblica in un’area ad alta frequentazione.

Il secondo esemplare adiacente non verrà abbattuto, ma sarà sottoposto a interventi di manutenzione specifica, inclusa la potatura e la rimonda del secco, per migliorarne la salute e la stabilità.

L’amministrazione sottolinea che non si tratterà di una perdita definitiva per il patrimonio verde della città.

Come previsto dall’ordinanza, è già stata programmata la messa a dimora di un nuovo albero adulto in un’area limitrofa idonea, accompagnato da un nuovo piano arbustivo, per garantire una corretta compensazione ambientale.

“La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità – dichiara l’assessore al verde Sandro Marrini -. L’intervento si è reso necessario dopo i monitoraggi costanti sul territorio. Sostituiremo la pianta con un nuovo esemplare che possa crescere in salute e sicurezza, mantenendo l’impegno per una Follonica sempre più verde e curata”.