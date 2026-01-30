Chiude l’ufficio postale nella frazione: il Comune attiva una navetta per ridurre i disagi

Home AttualitàChiude l’ufficio postale nella frazione: il Comune attiva una navetta per ridurre i disagi
Servizio integrativo gratuito dal 10 febbraio al 14 aprile

Scarlino (Grosseto). Poste Italiane ha comunicato l’avvio dei lavori del progetto Polis all’ufficio postale di Scarlino Scalo, in piazza Agresti 2, che resterà chiuso al pubblico da mercoledì 4 febbraio a giovedì 16 aprile.

Durante il periodo di chiusura, l’ufficio postale di Scarlino capoluogo, in via Citerni 11, sarà potenziato e operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35, e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, garantendo anche il ritiro di pacchi e corrispondenza in giacenza e le operazioni non eseguibili in circolarità.

La navetta e gli orari

Per ridurre i disagi legati agli spostamenti tra le frazioni, il Comune di Scarlino ha attivato un servizio di navetta comunale integrativo, gratuito e riservato ai residenti, pensato in particolare per supportare le persone anziane e chi ha maggiori difficoltà di mobilità.

Il servizio sarà attivo tutti i martedì e venerdì dal 10 febbraio al 14 aprile. Nelle giornate ordinarie la navetta partirà da Scarlino Scalo alle 8.30 da piazza Agresti, con arrivo alle 8.45 in piazza Garibaldi a Scarlino capoluogo, proseguendo poi lungo il percorso della 167, bivio Belvedere, cimitero comunale, Scarlino Scalo e Follonica, con fine corsa alle 9.20 al Puntone.

È prevista una corsa di ritorno alle 10.00 da piazza Garibaldi, con arrivo a Scarlino Scalo alle 10.15, seguita da una seconda corsa alle 10.15 da piazza Agresti con arrivo alle 10.30 a Scarlino capoluogo. Il servizio prosegue infine con la corsa delle 11.30 in partenza dal Puntone, con passaggi a Follonica, Scarlino Scalo, cimitero comunale, 167 e arrivo a Scarlino capoluogo, con fine corsa alle 12.15 a Scarlino Scalo.

Ulteriori integrazioni del servizio sono previste nelle giornate del 12, 19 e 26 febbraio, 5, 12, 19 e 26 marzo, 2 e 9 aprile. In queste date la navetta partirà alle 8.30 da piazza Agresti a Scalo con arrivo alle 8.45 a Scarlino capoluogo, effettuerà una corsa di ritorno alle 10.00 con arrivo alle 10.15 a Scarlino Scalo, una nuova partenza alle 10.15 con arrivo alle 10.30 a Scarlino capoluogo e una corsa conclusiva alle 12.00 da piazza Garibaldi con arrivo alle 12.15 a Scarlino Scalo.

Corse dedicate sono inoltre attivate nelle giornate di pagamento delle pensioni, 2 marzo, 4 marzo e primo aprile. In queste occasioni la navetta partirà da Scarlino Scalo alle 8.30 con arrivo alle 8.45 a Scarlino capoluogo, tornerà alle 10.00 con arrivo alle 10.15 a Scarlino Scalo, effettuerà una nuova partenza alle 10.15 con arrivo alle 10.30 a Scarlino capoluogo e una corsa finale alle 12.00 con arrivo alle 12.15 a Scarlino Scalo.

«La chiusura temporanea dello sportello postale di Scarlino Scalo è necessaria per consentire un intervento di riqualificazione importante – dichiara il sindaco Francesca Travison, ma come amministrazione comunale abbiamo ritenuto fondamentale accompagnare questa fase con un servizio concreto per la cittadinanza. Per ovviare ai disagi e permettere a tutti di raggiungere gli uffici postali, il Comune ha messo a disposizione una navetta integrativa con orari pensati per rispondere alle esigenze quotidiane dei residenti, in particolare delle persone anziane».

