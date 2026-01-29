Eventi 2026: pubblicato bando del Comune per la raccolta delle proposte delle associazioni

Massa Marittima (Grosseto). Come avviene ogni anno in questo periodo, il Comune di Massa Marittima ha pubblicato il bando rivolto alle associazioni per predisporre il calendario degli eventi che saranno organizzati nel 2026.

L’avviso è destinato a tutte le associazioni, sia quelle iscritte all’albo comunale che quelle non iscritte: c’è tempo fino al 20 febbraio 2026 per comunicare all’amministrazione comunale il programma delle iniziative di carattere culturale, sportivo o ricreativo che si intende organizzare sul territorio.

L’iniziativa ha l’obiettivo di consentire una programmazione ordinata e condivisa delle manifestazioni, permettendo agli uffici comunali di predisporre per tempo il calendario degli eventi ed evitare sovrapposizioni tra le diverse iniziative.

“Con questo avviso – dichiara Sara Montemaggi, assessore agli eventi e all’associazionismo –, il Comune supporta le associazioni per coordinarsi su una programmazione anticipata di tutti gli eventi che interessano il territorio, in modo da costruire un calendario di qualità, strutturato senza sovrapposizioni. Il Comune sta inoltre lavorando al nuovo regolamento in materia di concessioni di contributi e patrocini, sempre nell’ottica di consentire alle nostre associazioni di operare al meglio”.

La segnalazione dell’evento al Comune deve essere predisposta sull’apposito modello di domanda e deve pervenire entro il 20 febbraio 2026 al Comune. Può essere consegnata a mano all’ufficio Protocollo, oppure inviata via pec a comune.massamarittima@postacert.toscana.it

L’avviso ha esclusivamente finalità di calendarizzazione e non equivale ad autorizzazione allo svolgimento dell’evento, che sarà rilasciata solo a seguito della conclusione delle procedure previste.

Sulla base delle richieste pervenute, l’Ufficio segreteria provvederà alla redazione del calendario eventi 2026 e allo svolgimento delle istruttorie necessarie. Le associazioni inserite in calendario saranno successivamente invitate a presentare la documentazione tecnica richiesta almeno un mese prima della data dell’evento.

Il link all’avviso e al modulo di domanda: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2026/Gennaio/Scade-il-20.02-il-temine-per-la-richiesta-di-organizzazione-di-eventi-nel-2026.html