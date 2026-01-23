Imprese, i dati delle sedi registrate a fine 2025: crescono le aziende in provincia di Grosseto

Grosseto. A fine 2025 le sedi d’impresa registrate presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ammontano complessivamente a 60.575 unità. Di queste, 28.722 sono ubicate in provincia di Grosseto e le restanti 31.853 in quella di Livorno.

Nel complesso delle due province, nell’anno appena trascorso si sono iscritte 3.035 nuove imprese, a fronte di 2.794 cessazioni, generando un saldo positivo di 241 unità (al netto delle cancellazioni d’ufficio).

È quanto emerge dai dati Movimprese sulla demografia delle imprese nel 2025, elaborati da Unioncamere e InfoCamere a livello nazionale.

Secondo questi dati, la provincia maremmana mostra una certa vitalità: con 1.349 nuove iscrizioni e 1.154 cessazioni raggiunge un saldo positivo di +195 unità. Il tasso di crescita si attesta al +0,68%, risultato migliore della media regionale, che si ferma al +0,43%.

Più statica la situazione della provincia livornese: a fronte di 1.686 iscrizioni, si sono registrate 1.640 cessazioni, per un saldo appena positivo di +46 unità. Il tasso di crescita è del +0,14%, dato che segnala una sostanziale stabilità ma che rimane distante dalla media nazionale (+0,96%).

In linea con gli anni scorsi, la crescita è trainata dalle società di capitale che a Grosseto registrano un saldo netto di +242 unità, bilanciando il calo delle ditte individuali (-71), mentre a Livorno, le società di capitale crescono di 213 unità; qui arretrano sia le ditte individuali (-102) che le società di persone (-68).

“Questi dati confermano il trend degli anni precedenti e non ci sono grandi novità rispetto al passato – commenta Riccardo Breda, presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno –. Dal punto di vista della qualità della demografia d’impresa continua una lenta, ma costante trasformazione del tessuto imprenditoriale verso le forme societarie di capitale”.

Sul sito della Camera è disponibile l’Osservatorio Economia Maremma e Tirreno, portale digitale interattivo in cui sono consultabili e scaricabili liberamente dati aggiornati sull’economia delle province di Grosseto e Livorno: https://www.lg.camcom.it/dashboard-economia-maremma-tirreno