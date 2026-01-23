“La Città per il Verde”: il Comune riceve il premio per gli interventi nella pineta del Tombolo

Grosseto. Giunge alla sua 26ª edizione il premio “La Città per il Verde”, storico riconoscimento nazionale dedicato alle migliori pratiche di valorizzazione, gestione e sviluppo del verde pubblico e del paesaggio.

Promosso dalla casa editrice Il Verde Editoriale — editore da oltre 40 anni della rivista tecnico-scientifica Acer — il premio è assegnato ai Comuni italiani e ad altri soggetti pubblici e privati che si sono distinti per modelli di gestione innovativa del verde pubblico, sia in termini di nuove realizzazioni che di manutenzione e riqualificazione.

L’edizione 2026 valorizza le iniziative che interpretano il verde come fattore imprescindibile di benessere per i cittadini e leva essenziale per la tutela ambientale e l’adattamento ai cambiamenti climatici, con focus dedicati su biodiversità, permeabilità dei suoli, gestione delle acque e spazi di socialità. In questo senso, il premio si conferma anche come strumento di diffusione di buone pratiche e di confronto tra amministrazioni, enti e operatori del settore.

La cerimonia di consegna del premio si terrà venerdì 20 febbraio a Milano, nell’ambito di “Myplant & Garden”, fiera professionale del florovivaismo, garden e paesaggio.

“Il premio ‘La Città per il Verde’ continua, da oltre venticinque anni, a raccontare un’Italia virtuosa fatta di amministrazioni, enti e realtà associative che investono nel verde come infrastruttura essenziale per il benessere delle comunità e la resilienza delle città – dichiarano Graziella Zaini, direttrice de Il Verde Editoriale, e Roberto Panzeri, responsabile del premio –. I progetti selezionati in questa edizione dimostrano come il verde pubblico non sia solo uno spazio da gestire ma un motore di cambiamento culturale, ambientale e sociale capace di incidere concretamente sul futuro sostenibile dei nostri territori”.

Le categorie del premio

Il premio si struttura in quattro categorie: “Verde urbano”, “Manutenzione del verde”, “Migliore iniziativa di volontariato per la gestione degli spazi verdi urbani” e “La Città resiliente”.

La sezione “Verde urbano” premia gli interventi per la cura del verde urbano e del paesaggio; per la tutela ambientale e la valorizzazione della biodiversità; per la diffusione della cultura ambientale tramite attività come orti urbani e didattici; per la valorizzazione degli spazi verdi di enti pubblici e strutture private a finalità pubblica (ospedali, scuole, università, giardini storici, orti botanici, verde terapeutico); per l’incremento del patrimonio verde con nuovi parchi, viali alberati, aree naturalistiche e verde pensile.

La sezione “Manutenzione del verde”, riservata ai Comuni, premia la manutenzione virtuosa delle aree verdi comunali, valutando le iniziative messe in campo tramite accurata analisi degli interventi qualificanti attuati e premiando inoltre il grado di informatizzazione del servizio. Un ulteriore criterio utilizzato per la selezione dei progetti è la valutazione dei Green Public Procurement (Gpp), ovvero gli acquisti pubblici verdi, strumento strategico al servizio dell’economia sostenibile grazie al quale le amministrazioni pubbliche possono seguire criteri ambientali nei loro acquisti di beni e servizi.

La sezione “Migliore iniziativa di volontariato per la gestione degli spazi verdi urbani” si rivolge alle associazioni di volontariato che svolgono un servizio pubblico per la riqualificazione e la manutenzione degli spazi verdi delle città, mentre il riconoscimento per “La Città resiliente” intende premiare quelle città impegnate in azioni strategiche di adattamento ai cambiamenti climatici, come previsto dalla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare riferimento a interventi nel campo del verde urbano, della permeabilità dei suoli, della gestione delle acque e degli spazi di socialità.

I progetti premiati

A motivare le scelte adottate dai promotori del premio per la selezione dei progetti, alcuni punti di forza determinanti come: la condivisione e la partecipazione da parte della cittadinanza, anche con il supporto di volontari nella gestione del progetto; la cura del verde pubblico come bene comune; le scelte progettuali in linea con i processi naturali (Nature-based Solutions) e con l’incremento della biodiversità; i criteri di sostenibilità ambientale ed economica; il recupero e la restituzione a nuova funzionalità di aree urbane abbandonate o degradate e un’attenzione specifica alla comunicazione e alla divulgazione per i fruitori delle aree verdi, anche con finalità didattiche.

Tutti i progetti premiati offrono un quadro particolarmente rappresentativo di questa edizione 2026.

Per la sezione “Verde urbano” premiato anche il Comune di Grosseto con “Interventi nella pineta del Tombolo”, azioni selvicolturali preventive per la salvaguardia dell’ecosistema.

Partner, patrocini e adesioni

Partner istituzionali: Myplant & Garden, Touring Club Italiano, weTree.

Patrocini: Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica; Anci (Associazione nazionale Comuni italiani); Conaf (Consiglio nazionale dell’Ordine dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali); Odaf (Ordine dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali di Milano); Cic (Consorzio italiano compostatori).

Adesioni: Aiapp (Associazione italiana per l’architettura del paesaggio); Pubblici Giardini (Associazione italiana direttori e tecnici pubblici giardini); Aipin (Associazione italiana per l’ingegneria naturalistica); Aivep (Associazione italiana verde pensile); Assoverde (Associazione italiana costruttori del verde); Italia Nostra (Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della nazione); Apgi (Associazione parchi e giardini d’Italia); ReGiS (Rete dei giardini storici).