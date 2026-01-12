“Tuscany in the World – Edizione Maremma”: premiata anche l’Apicoltura Guidotti

Grosseto. L’ufficio Relazioni Internazionali del Comune di Grosseto ha promosso e ospitato “Tuscany in the World – Edizione Maremma”, un appuntamento di grande prestigio dedicato alla valorizzazione delle realtà imprenditoriali che, con il loro lavoro quotidiano, contribuiscono a rendere il territorio maremmano un punto di riferimento di qualità, identità e autenticità nel panorama regionale, nazionale e internazionale.

Nel corso dell’evento sono state premiate oltre venti aziende, selezionate per essersi distinte non solo per l’eccellenza dei prodotti e dei servizi offerti, ma anche per la capacità di interpretare e raccontare i valori più profondi della Maremma: passione, rispetto per l’ambiente, radicamento nel territorio e visione verso il futuro. Imprese che rappresentano un patrimonio prezioso per Grosseto e che contribuiscono in modo concreto allo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità.

Tra le aziende premiate anche Apicoltura Guidotti di Federico Guidotti, una realtà che negli anni ha saputo affermarsi come esempio virtuoso nel settore apistico, distinguendosi per la qualità delle produzioni, l’attenzione alla sostenibilità e la tutela della biodiversità, elementi sempre più centrali nel modello di sviluppo promosso dall’amministrazione comunale.

“‘Tuscany in the World ‘è molto più di un evento: è un riconoscimento sentito e doveroso a chi ogni giorno lavora con serietà, competenza e amore per questa terra. Apicoltura Guidotti incarna perfettamente questo spirito perché unisce tradizione, innovazione e rispetto per l’ambiente, Come amministrazione siamo orgogliosi di sostenere e valorizzare esempi così virtuosi“, ha sottolineato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Ricevere questo riconoscimento nell’ambito di ‘Tuscany in the World – Edizione Maremma’ è per noi un grande onore. È un premio che sentiamo come un attestato di fiducia verso il lavoro quotidiano, la passione e l’impegno che mettiamo nel valorizzare un prodotto profondamente legato al nostro territorio. La Maremma rappresenta per noi non solo il luogo in cui operiamo, ma una fonte continua di ispirazione. Ringraziamo l’ufficio Relazioni internazionali del Comune di Grosseto, in particolar modo il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti, per l’attenzione dimostrata verso le imprese locali e per il sostegno a chi sceglie di coniugare qualità, sostenibilità e rispetto per l’ambiente”, ha dichiarato Federico Guidotti.