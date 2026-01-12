Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune vie cittadine

Massa Marittima (Grosseto). Giovedì 15 gennaio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Massa Marittima per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via Camillo Benso di Cavour.
I lavori
I lavori sono in programma dalle 9.30 alle 12.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Toscana, via Camillo Benso di Cavour, via Garibaldi, piazza Mazzini, via delle Rocchette, via Salvestrini, via dell’Orologio, via dell’Indipendenza, via del Camparello, via Fidanzi, via Nuova, via Lolini, via Terrarossa, largo Campania, via Castellazzo, via Piemonte, via Foscolo.
Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 12.30.
Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.