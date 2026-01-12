Adf, al via l’installazione dei nuovi contatori

Castel del Piano, (Gr) – AdF continua a investire nell’innovazione: nel comune di Castel del Piano prende il via l’attività di installazione dei nuovi misuratori, con un investimento di oltre 480mila euro per sostituire complessivamente 4.040 contatori.

I nuovi contatori dotati di telelettura consentono un notevole incremento nella precisione di misura e il prelievo automatico del dato di lettura, senza la necessità di effettuare l’autolettura periodica. Con la telelettura la raccolta dati è effettuata digitalmente o da remoto tramite rete telefonica o da operatori che transitano all’esterno degli edifici, velocizzando le operazioni e senza necessità della presenza del cliente nel caso di contatore non accessibile dall’esterno. Inoltre, in caso di problemi nelle condotte, forniscono direttamente sul display comunicazioni preziose al cliente per effettuare i dovuti controlli e, se necessario, intervenire in maniera tempestiva e puntuale. A oggi è giunta all’88% la percentuale di contatori in telelettura rispetto al parco complessivo installato.

Gli interventi per l’installazione dei nuovi misuratori e per il conseguente adeguamento degli allacciamenti possono comportare la temporanea sospensione dell’erogazione idrica: non è tecnicamente possibile, in questi casi, operare ad acqua aperta. Pertanto, nel corso dell’attività per cambiare i contatori, potrebbero verificarsi temporanee sospensioni dell’erogazione di acqua nelle aree del comune di Castel del Piano interessate dagli interventi di sostituzione.

AdF ringrazia la cittadinanza per la preziosa collaborazione, fondamentale per poter svolgere quest’importante attività di cambio contatore nei tempi e nei modi più efficaci, anche al fine di ridurre al massimo i possibili disagi all’utenza che questo tipo di intervento può comportare. Nel caso di contatori non accessibili la ditta incaricata contatterà gli utenti per fissare gli appuntamenti.