Piazza della stazione, il Comune riceve Faisa Cisal: “Incontro costruttivo, illustrato progetto per i bus”

Grosseto. Nella giornata odierna l’amministrazione di Grosseto. comunale ha incontrato in Comune i rappresentanti di Faisa Cisal, accogliendo una richiesta di confronto avanzata in modo corretto, trasparente e responsabile.

“La richiesta è pervenuta giovedì e l’incontro è stato fissato già per la mattina di lunedì, a dimostrazione della piena disponibilità dell’amministrazione al dialogo con le organizzazioni sindacali che scelgono il confronto istituzionale anziché la polemica preventiva – si legge in una nota del Comune di Grosseto –. Siamo aperti quindi a qualunque richiesta di incontro da parte delle sigle sindacali che avessero rivendicazioni da sottoporci. Un metodo che si distingue nettamente da quello adottato da altri sindacati che, senza neppure richiedere un incontro all’amministrazione, che non è il datore di lavoro nel caso specifico, hanno preferito rivolgersi prima ai giornali. Un approccio che appare più orientato alla strumentalizzazione politica che alla ricerca di soluzioni concrete per lavoratori e utenti”.

“Durante l’incontro con Faisa Cisal è stato affrontato in modo approfondito il tema della sicurezza nell’area di piazza Marconi – prosegue il comunicato -. L’amministrazione ha illustrato il progetto che si sta predisponendo, in accordo con Autolinee Toscane, che prevede:

la realizzazione di percorsi pedonali sicuri, per evitare l’attraversamento improprio della piazza;

l’installazione di parapedonali;

l’attivazione di un varco controllato con telecamera, che consentirà l’accesso esclusivamente ai pullman inseriti in una white list;

la possibilità di autorizzazioni straordinarie per mezzi aggiuntivi legati a eventi o a esigenze contingenti (come servizi sostitutivi ferroviari), previa richiesta formale.

L’obiettivo è rendere l’area più sicura e ordinata, con una gestione esclusiva del traffico da parte del trasporto pubblico, eliminando interferenze improprie”.

“Faisa Cisal ha portato contributi e osservazioni legittime, che l’amministrazione si è impegnata a riportare ai tavoli competenti – prosegue la nota –. Tra i temi emersi, la richiesta di una presenza fissa di personale mobile, che non rientra nelle competenze dirette del Comune ma che l’amministrazione si farà carico di rappresentare con forza nei confronti della società di gestione del trasporto pubblico locale, come già fatto in precedenza anche tramite Pec. Si ribadisce inoltre che l’area in questione è messa gratuitamente a disposizione dal Comune per il trasporto pubblico urbano e provinciale, rappresentando un nodo fondamentale per la mobilità del territorio. Sul fronte dei controlli, la Polizia Municipale ha già effettuato e continuerà a effettuare verifiche per contrastare l’accesso e la sosta non autorizzata, in attesa della piena attivazione della Ztl, soluzione strutturale già prevista”.

“L’amministrazione accoglie con favore il contributo di Faisa Cisal e continuerà a lavorare, insieme agli attori coinvolti, per migliorare le condizioni di lavoro degli operatori, la sicurezza dell’area e la qualità del servizio offerto all’utenza, confidando che anche la società di gestione faccia pienamente la propria parte, anche sul tema degli itinerari – termina il Comune -. Il confronto serio e diretto resta l’unica strada utile per ottenere risultati concreti”.