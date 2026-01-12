Home AttualitàSterilizzazioni dei gatti di colonia: 12.200 euro dal Comune
Sterilizzazioni dei gatti di colonia: 12.200 euro dal Comune

L'associazione Occhi Diu Gatto: "Ora è necessario che l'Asl avvii la fase operativa in tempi rapidi"

Grosseto. Nei giorni scorsi sono stati pubblicati sull’Albo pretorio del Comune di Grosseto due atti importanti per il controllo del randagismo felino e la tutela dei gatti di colonia presenti sul territorio comunale.

“Con questi provvedimenti, il Comune di Grosseto ha stanziato e impegnato a bilancio 12.200 euro per il finanziamento di sterilizzazioni straordinarie che integreranno l’attività ordinaria già svolta dall’Asl Toscana Sud Est – spiega l’associazione Occhi di Gatto -. Ha inoltre approvato un disciplinare che regola l’intervento. I passaggi amministrativi e finanziari di competenza comunale risultano quindi completati)”.

“Come associazione Occhi di Gatto, ringraziamo l’amministrazione comunale e gli uffici per l’ascolto e per aver dato seguito, sul piano amministrativo e finanziario, a un’esigenza segnalata da tempo – prosegue la nota -. Ora siamo in attesa che l’Asl Toscana Sud Est definisca le modalità operative e dia concreta attuazione alle sterilizzazioni straordinarie previste. Riteniamo fondamentale che questo passaggio avvenga nel più breve tempo possibile. La situazione delle colonie feline, l’aumento delle nascite e le difficoltà quotidiane affrontate da volontari e cittadini rendono la sterilizzazione uno strumento urgente e indispensabile, non più rinviabile per il benessere degli animali. Confidiamo quindi che l’Asl possa procedere rapidamente, trasformando le risorse stanziate in interventi concreti sul territorio”.

“Occhi di Gatto resta, come sempre – termina il comunicato -, disponibile a collaborare e continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione, informando cittadini e volontari”.

