Festambiente: ecco le date dell’edizione 2026

Grosseto. Festambiente non è soltanto un festival. È una visione che prende forma, anno dopo anno, nel cuore della Maremma.

Dal 5 al 9 agosto l’ecofestival nazionale di Legambiente tornerà ad animare Rispescia con incontri, musica, dibattiti, spettacoli, buona cucina e pratiche concrete di sostenibilità, confermandosi come uno dei più importanti appuntamenti italiani dedicati all’ambiente, alla transizione ecologica e alla giustizia climatica.

In un tempo segnato dall’urgenza della crisi climatica, dall’aumento delle disuguaglianze sociali e da un modello di sviluppo sempre più fragile, Festambiente rappresenta una risposta politica e culturale. Un luogo in cui si sperimentano soluzioni, si costruiscono alleanze, si raccontano buone pratiche e si dimostra che anche il mondo degli eventi può – e deve – ridurre il proprio impatto ambientale.

Riduzione dei rifiuti, raccolta differenziata spinta, utilizzo di materiali compostabili, filiere alimentari locali e biologiche, attenzione all’energia, alla mobilità sostenibile e all’accessibilità: Festambiente è, da sempre, un ecofestival nel senso più pieno del termine. Non una definizione di facciata, ma un metodo che tiene insieme organizzazione, contenuti e partecipazione.

«Festambiente è la dimostrazione concreta che gli eventi possono essere parte della soluzione e non del problema – dichiara Angelo Gentili, della segreteria nazionale di Legambiente -. Da oltre trent’anni lavoriamo per costruire un modello di festival capace di ridurre l’impatto ambientale, valorizzare il territorio e promuovere una cultura ecologica diffusa. Oggi questo approccio deve affermarsi come prassi condivisa e non come scelta isolata, chiamando sempre più organizzatori di eventi a intraprendere con decisione e senza rinvii il percorso della sostenibilità ambientale e della riduzione degli impatti».

Un ecofestival, infatti, non è solo un evento “più verde”, ma uno strumento potente di educazione, partecipazione e cambiamento. Rappresenta un esempio concreto e decisivo per l’azzeramento delle emissioni climalteranti e per l’adozione di un ecogalateo capace di rivelarsi efficace e vincente nel sensibilizzare migliaia di visitatori. È un’occasione per coinvolgere cittadini, istituzioni, imprese e associazioni in un percorso comune, per sperimentare politiche pubbliche innovative e per rafforzare il legame tra cultura, ambiente ed economia locale.

Per questo, da Festambiente arriva anche un appello chiaro e diretto alle istituzioni. «Chiediamo alla Regione Toscana e alle amministrazioni locali di intraprendere con decisione la strada degli ecoeventi – prosegue Gentili -. Occorrono regolamenti chiari e determinati, in linea con i Cam per gli eventi ormai codificati anche sul piano legislativo e che devono essere necessariamente rispettati; criteri ambientali minimi specifici per gli eventi culturali e musicali; incentivi per chi sceglie la sostenibilità e strumenti normativi in grado di rendere strutturale questo cambiamento. Non basta la buona volontà dei singoli organizzatori: occorre una cornice pubblica che sostenga e accompagni la transizione».

La Toscana, con il suo patrimonio culturale, paesaggistico e turistico, ha tutte le carte in regola per diventare un laboratorio avanzato di ecoeventi. Festambiente indica la strada: dimostra che sostenibilità e qualità possono andare di pari passo, che ridurre l’impatto ambientale non significa rinunciare alla partecipazione o alla bellezza, ma rafforzarle. La manifestazione di Legambiente, che da 38 anni si svolge in Toscana, mette a disposizione le proprie competenze per fare da apripista nel mondo degli eventi, orientandoli verso modelli sempre più ecologici. Proprio per questo, numerose iniziative sul territorio regionale seguono già con determinazione le buone pratiche ambientali, consentendo alla Toscana di diventare, anche grazie a queste esperienze avanzate, un riferimento nell’ambito della sostenibilità degli eventi.

Dal 5 al 9 agosto Festambiente tornerà dunque a essere spazio di confronto e proposta, luogo in cui il futuro non si racconta soltanto, ma si costruisce. Un modello di buone pratiche che pone la sostenibilità al centro dell’intero panorama dei festival e degli eventi. Un ecofestival capace di parlare al presente, ma soprattutto di orientare le scelte politiche e amministrative di domani, ricordando che la transizione ecologica passa anche — e sempre di più — da come scegliamo di incontrarci, fare cultura e vivere i territori.

Per saperne di più: eventisostenibili.legambiente.it.