“Novecento”: agli Industri Giacomo Moscato interpreta il monologo di Alessandro Baricco

Grosseto. Venerdì 16 gennaio, alle 21.00, al Teatro degli Industri di Grosseto, andrà in scena “Novecento – La leggenda del pianista sull’oceano”, monologo teatrale di Alessandro Baricco interpretato da Giacomo Moscato.

Le musiche di scena, composte dal maestro Ennio Morricone appositamente per la versione cinematografica realizzata da Giuseppe Tornatore, saranno eseguite al pianoforte dal maestro Francesco Iannitti Piromallo.

I biglietti, al costo di 12,00 euro, sono già disponibili in prevendita all’edicola “La Pace” (viale della Pace, 189, Grosseto). I biglietti rimanenti saranno disponibili al botteghino del teatro a partire dalle 20.00 del 16 gennaio.

Lo spettacolo

Quella di “Novecento” è una delle storie più emozionanti e avvincenti della narrativa contemporanea: pubblicato nel 1994 come monologo, diviene subito uno spettacolo teatrale, poi una pellicola cinematografica e, contemporaneamente, una colonna sonora di straordinaria bellezza.

La vicenda è quella di Danny Boodman T. D. Lemon Novecento, un pianista nato su un transatlantico e vissuto a bordo per tutta la sua esistenza senza mai scendere, sulle onde dell’oceano e in compagnia delle note del suo pianoforte. Intorno a lui un’umanità multiforme, carica di ricordi, sogni, speranze, odori, sapori, desideri… ma «non più di quelli che ci potevano stare tra una prua e una poppa».