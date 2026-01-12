Fondazione Grosseto Cultura per Abio: raccolti 1.500 euro al Museo di storia naturale

Grosseto. Fondazione Grosseto Cultura annuncia i risultati della raccolta fondi realizzata al Museo di storia naturale della Maremma a favore di Abio Grosseto – Associazione per il bambino in ospedale.

I due spettacoli del Teatro dello Sbaglio, ospitati nella struttura di strada Corsini, hanno consentito di raccogliere complessivamente 1.500 euro, interamente devoluti alle attività dell’associazione.

Un risultato che si somma ai 1.000 euro già raccolti all’inizio del 2025 al Polo culturale Le Clarisse, in occasione della mostra con asta solidale promossa da Fondazione Grosseto Cultura. Un sostegno concreto al progetto “Il bambino al centro”, dedicato all’umanizzazione pittorica dei reparti di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale Misericordia di Grosseto, con l’obiettivo di migliorare il benessere dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

«Ai 1.000 euro raccolti al Polo culturale Le Clarisse si aggiungono oggi i 1.500 euro provenienti dagli eventi al Museo di storia naturale – dichiara Giovanni Tombari, presidente di Fondazione Grosseto Cultura –. Un risultato importante che testimonia come cultura e solidarietà possano camminare insieme e diventare un supporto concreto per le attività fondamentali che Abio porta avanti a favore dei bambini e delle famiglie del nostro territorio».

Soddisfazione anche da parte del Museo di storia naturale della Maremma, che ha ospitato gli spettacoli del Teatro dello Sbaglio. «Ringrazio la compagnia per la qualità artistica e la sensibilità dimostrata, così come il pubblico che ha partecipato con grande generosità – afferma Andrea Sforzi, direttore del Museo –. Il museo si conferma uno spazio aperto alla comunità, capace di accogliere iniziative culturali che producono un valore sociale reale».

Parole di ringraziamento arrivano anche da Abio Grosseto. «Desidero esprimere un sentito ringraziamento a Fondazione Grosseto Cultura – dichiara la presidente Abio, Stefania Guarrera – per aver sostenuto il progetto che Abio Grosseto sta portando avanti per rendere i luoghi di cura pediatrici a totale misura di bambino, segno concreto di sensibilità e attenzione verso i bambini e le loro famiglie. Ringrazio, in particolare, il Museo di storia naturale della Maremma per l’impegno nell’organizzare due spettacoli che hanno coinvolto adulti e bambini, dimostrando come la condivisione di valori e la solidarietà possano generare un impatto reale sul territorio e sulla comunità».

La collaborazione tra Fondazione Grosseto Cultura e Abio Grosseto, sostenuta anche dal Comune di Grosseto e dall’assessorato al sociale, prosegue dunque nel segno di un impegno condiviso che mette al centro i bambini, la cura e il ruolo sociale della cultura.