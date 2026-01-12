Home Ambiente“I colori delle nebulose”: incontro all’osservatorio astronomico
L'iniziativa è in programma venerdì 16 gennaio

di Redazione
Grosseto. Venerdì 16 gennaio l’osservatorio astronomico comunale di Roselle aprirà alle 21.30: il secondo appuntamento dell’anno avrà come argomento di interesse il mezzo interstellare “I colori delle nebulose”, i segreti degli elementi tra astrochimica ed astrofisica. Meteo permettendo, seguiranno le osservazioni della Grande Nebulosa di Orione e del pianeta Giove dal telescopio della cupola e/o dai telescopi posti in giardino.

Qualora il meteo non consentisse una corretta osservazione, verrà utilizzato il simulatore al maxischermo.

Il relatore sarà Nazario Montuori, membro della Società astronomica italiana, che ha conseguito un Master universitario in Fisica delle radiazioni ed un’Alta formazione post lauream in Fisica moderna con indirizzo in Cosmologia.

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione scrivendo ad amsa.grosseto@gmail.com

