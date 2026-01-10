Home AmiataLavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune località
Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune località

L'intervento è in programma giovedì 15 gennaio

Arcidosso (Grosseto). Giovedì 15 gennaio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro ad Arcidosso per un intervento di distrettualizzazione sulla rete idrica in località Zancona.

I lavori

I lavori, che fanno parte degli investimenti strategici per il futuro del territorio, finanziati con il Pnrr e che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU, sono in programma dalle 9 alle 12 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Zancona e Case Sallustri. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 12.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

