L’interazione tra materia e radiazione: se ne parla in un incontro all’osservatorio astronomico

Grosseto. Venerdì 9 gennaio l’osservatorio astronomico comunale di Roselle aprirà alle 21.30, il primo appuntamento dell’anno vedrà protagonista l’interazione tra materia e radiazione e la sua applicazione in astrofisica. Sarà l’argomento di introduzione per il secondo appuntamento dedicato al mezzo interstellare “I colori delle nebulose tra astrochimica ed astrofisica”, previsto venerdì 16 gennaio; seguiranno, meteo permettendo, per entrambe le serate, le illustrazioni della volta celeste, le osservazioni della Grande Nebulosa di Orione e del pianeta Giove dal telescopio della cupola e/o dai telescopi in giardino.

Qualora il meteo non consentisse una corretta osservazione, verrà utilizzato il simulatore al maxischermo.

Relatore: Nazario Montuori, membro della Società astronomica italiana, che ha conseguito un Master universitario in Fisica delle radiazioni ed un’Alta formazione post lauream in fisica moderna con indirizzo in “Cosmologia”.

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione scrivendo ad amsa.grosseto@gmail.com.