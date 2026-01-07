“Lost Solos”: lo spettacolo di danza apre la rassegna “Respiri di bellezza”

Grosseto. Sarà “Lost Solos”, intensa e suggestiva creazione della compagnia Atacama, ad aprire la seconda edizione di “Respiri di Bellezza”, la rassegna che porta la danza contemporanea in dialogo diretto con le opere d’arte negli spazi dell’ex Chiesa dei Bigi del Polo culturale Le Clarisse di Grosseto.

Ideato, coreografato e diretto da Patrizia Cavola e Ivan Truol, con musiche originali di Epsilon Indi e costumi di Daniele Ucciero, “Lost Solos” sarà interpretato dalla danzatrice Iris Morello e andrà in scena venerdì 9 gennaio alle 19.00.

Lo spettacolo

Una performance che affonda le radici in un’immagine poetica e perturbante: quella degli “Assoli perduti”, uccelli solitari di cui Eshkol Nevo scrive nel libro “Soli e perduti” che, per una deviazione improvvisa o una mutazione misteriosa, perdono la rotta migratoria e si ritrovano lontani dallo stormo, in territori sconosciuti. Da questa suggestione nasce un racconto coreografico che parla di smarrimento, di isolamento e di diversità, ma anche di coraggio e di scelte fuori dalle regole.

I corpi dei danzatori abitano lo spazio come presenze erranti, attraversate da una tensione costante tra il bisogno di appartenenza e l’urgenza di seguire un impulso interiore. La coreografia dà corpo ad un paesaggio emotivo in cui la solitudine non è solo mancanza, ma possibilità di trasformazione. In questo dialogo tra gesto e silenzio, tra musica e architettura, “Lost Solos” rispecchia il destino di molti esseri umani: esistenze che si allontanano dai percorsi prestabiliti e affrontano l’ignoto come spazio di ridefinizione di sé.

I prossimi appuntamenti

“Respiri di Bellezza” proseguirà con un secondo appuntamento in programma il 23 gennaio che vedrà il debutto nazionale dello studio coreografico “Secondo Matteo” della compagnia residente Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva. Ispirata alla “Passione secondo Matteo” di Bach, la creazione propone una rilettura intima e contemporanea del racconto della Passione, riportando il tragico nella dimensione del quotidiano e indagando le emozioni universali di colpa, tradimento, compassione e dolore come parte integrante della nostra fragilità. Ogni spettacolo sarà introdotto dalle parole del direttore del Polo culturale Le Clarisse Mauro Papa, che introdurrà alla conoscenza dei dipinti che hanno ispirato le coreografie di Francesca Selva.

“Respiri di Bellezza” è un laboratorio di incontri tra danza contemporanea e arti visive, ideato e curato da Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva e realizzato in collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse e Fondazione Grosseto Cultura, con il patrocinio di Comune di Grosseto e Istituzione “Le Mura” e grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Ingresso spettacolo e visita al Museo: 5 euro.

Informazioni e prenotazioni: prenotazioni.clarisse@gmail.com