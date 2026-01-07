“L’uomo, la bestia e la virtù”: la commedia di Luigi Pirandello in scena al Teatro degli Industri

Grosseto. Prosegue la stagione teatrale 2025/2026 dei Teatri di Grosseto, promossa dal Comune di Grosseto in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con un appuntamento dedicato a uno dei testi più originali e spiazzanti di Luigi Pirandello.

Sabato 10 e domenica 11 gennaio, alle 21.00, al Teatro degli Industri, va in scena “L’uomo, la bestia e la virtù”, con Vanessa Gravina, Max Malatesta e Nicola Rignanese.

Lo spettacolo è diretto e adattato da Roberto Valerio, con scene e costumi di Guido Fiorato, ed è una produzione Fondazione Teatri di Pistoia – Centro di produzione teatrale / Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

I biglietti sono disponibili su www.comunegrosseto.ticka.it e dalle 19.00 al botteghino del teatro il giorno dello spettacolo.

Lo spettacolo

Considerato uno dei testi più anomali dell’autore siciliano, “L’uomo, la bestia e la virtù” è una commedia grottesca e visionaria, sorprendentemente divertente, che utilizza la struttura del triangolo amoroso per affrontare temi profondi e ancora attuali. In una dimensione sospesa e onirica, i personaggi – descritti dallo stesso Pirandello come figure animali – si muovono in un tempo indefinito, dove sogno e realtà si confondono e il teatro diventa lo specchio più autentico dell’animo umano.

Accanto allo spettacolo, la stagione propone anche un momento di incontro e approfondimento con il pubblico. Domenica 11 gennaio, alle 18.15, nel ridotto del Teatro degli Industri, è in programma un dialogo aperto con la compagnia per approfondire il testo, la messa in scena e il lavoro artistico.

L’ingresso è gratuito.

Per informazioni: cell. 334.1030779, oppure inviare una mail a info@teatridigrosseto.it.