Lampioni, continua il censimento del Comune: “Interventi più rapidi in caso di guasti”

Avviata la mappatura completa di punti luce e infrastrutture per un servizio più efficiente e interventi più rapidi sul territorio

Scarlino (Grosseto). Proseguono le attività di censimento dell’intero patrimonio delle infrastrutture e dei punti luce della pubblica illuminazione del Comune di Scarlino.

Un lavoro puntuale e articolato che coinvolge i tecnici del Settore 4 – Lavori pubblici e Politiche ambientali, in coordinamento con la squadra esterna e in collaborazione con Intesa Spa, affidataria della gestione dell’illuminazione pubblica comunale.

«Si tratta di un’attività fondamentale per conoscere in modo dettagliato e aggiornato il nostro patrimonio impiantistico – sottolinea il sindaco Francesca Travison –. I tecnici stanno procedendo al censimento di tutti i punti luce presenti ed attivi sul territorio comunale, che sono complessivamente 1.216, attraverso una classificazione accurata e una numerazione univoca, con apposita etichettatura di ogni singolo punto luce».

Il censimento, come spiega l’assessore ai lavori pubblici Cesare Spinelli, viene svolto in economia diretta e quindi senza alcun aggravio di costi per il bilancio comunale. «Queste attività – precisa l’assessorehanno un valore operativo molto concreto, perché ci permettono di migliorare in maniera significativa la capacità di intervento immediato in caso di malfunzionamenti o improvvisi spegnimenti dell’illuminazione di una via o di una zona abitata, spesso segnalati anche dai cittadini».

L’etichettatura sul territorio è affiancata da un lavoro tecnico svolto negli uffici comunali, con l’aggiornamento costante delle planimetrie e l’inserimento in mappa di ogni punto luce grazie all’utilizzo di software innovativi di georeferenziazione. «Un passaggio essenziale – aggiunge Spinelli – per avere un quadro sempre aggiornato e facilmente consultabile dell’intero sistema di illuminazione pubblica».

Le attività di censimento sono iniziate dalla zona artigianale in località La Pieve e stanno proseguendo, nei primi giorni del nuovo anno, nell’abitato de Le Case. Nei prossimi mesi il lavoro interesserà anche la frazione di Scarlino Scalo, per poi estendersi ai borghi e alle altre zone del territorio comunale.

«Il censimento della pubblica illuminazione – concludono il sindaco Travison e l’assessore Spinellirientra in un progetto più ampio e articolato, orientato alla cura del territorio, all’efficienza dei servizi e a una gestione sempre più puntuale e moderna delle infrastrutture comunali».

