Incidente stradale: auto esce dalla carreggiata e si ribalta sul fianco

Manciano (Grosseto). Nel primo pomeriggio di oggi il personale del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco di Manciano è intervenuto per un incidente stradale avvenuto sulla Strada Provinciale 159, nel tratto compreso tra Manciano e Montemerano.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Pitigliano, intervenuti sul posto, un’auto con a bordo una sola persona, una donna alla guida, è uscita di strada ribaltandosi sul fianco destro.

All’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco la conducente si trovava già fuori dall’abitacolo in buone condizioni di salute.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Manciano ha provveduto al raddrizzamento del veicolo e alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata.