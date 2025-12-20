La maggioranza: “Il sindaco rifiuta il confronto, creiamo un nuovo gruppo consiliare”

Sorano (Grosseto). I cinque consiglieri di maggioranza a Sorano rendono noto che “ad oggi non è pervenuta alcuna convocazione ufficiale per il preannunciato dialogo chiarificatore con il Sindaco Ugo Lotti, se non mirati contatti con alcuni consiglieri”.

Alla luce di questa mancata convocazione, i consiglieri ritengono “doveroso informare la cittadinanza e gli organi di stampa che non si sono create le condizioni necessarie per avviare un confronto costruttivo e trasparente sulle questioni politiche e amministrative”.

Pertanto i consiglieri Barbara Belcari, Letizia Gagliardi, Cristina Ichim, Francesco Corfid,i Albano Carrucoli preannunciano l’immediata nascita del nuovo gruppo consiliare “Trasparenza civica”, con Albano Carrucoli capogruppo.