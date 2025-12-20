Bilancio Toscana, Minucci: “Abbiamo ottenuto oltre 1 milione di euro per la Maremma”

Grosseto. Si è conclusa ieri la discussione della manovra di bilancio della Regione Toscana al termine di cinque giorni di lavoro intenso, trascorsi tra commissioni e sedute di Consiglio. Dai banchi dell’opposizione, il gruppo di Fratelli d’Italia è riuscito a ottenere risultati di grande rilievo per la provincia di Grosseto, garantendo al territorio risorse complessive per circa 1.133.000 euro attraverso l’approvazione di molteplici proposte concrete.

Il consigliere regionale Luca Minucci ha commentato con soddisfazione l’esito della sessione, dichiarando: “Dai banchi dell’opposizione siamo riusciti a portare a casa degli ottimi risultati, riuscendo a destinare alla provincia di Grosseto oltre un milione e centomila euro. Le proposte presentate per il nostro territorio sono state molteplici e, tramite il lavoro svolto, portiamo a casa l’approvazione di interventi concreti, fondamentali per i cittadini”.

Entrando nel dettaglio degli interventi, Minucci ha sottolineato l’importanza dei fondi destinati ai progetti di riqualificazione urbana, che comportano maggiore sicurezza e valorizzazione culturale. “Abbiamo ottenuto risorse per la riqualificazione del Bastione Rimembranza sulle Mura medicee di Grosseto, per il quale sono previsti oltre 207.000 euro, e siamo riusciti a finanziare con 650.000 euro la messa in sicurezza del sottopasso di via Leopardi, a Follonica. Si tratta di opere attese che finalmente ricevono le coperture necessarie”.

Il consigliere ha poi ricordato gli interventi per il litorale, spiegando che sono stati previsti 150.000 euro per il ripristino della foce armata del canale di Santa Liberata a Orbetello e circa 118.000 euro per la riqualificazione dell’ex asilo Ricasoli a Porto Ercole, nel comune di Monte Argentario.

Oltre ai finanziamenti, l’azione politica ha toccato temi ambientali e infrastrutturali di lungo periodo.

“Abbiamo ottenuto l’impegnativa da parte della Regione ad agire per contrastare il fenomeno dei chironomidi che ha colpito duramente la laguna di Orbetello“, ha precisato Minucci, aggiungendo: “Possiamo dunque attenderci una gestione non più emergenziale per questa problematica. Allo stesso modo, abbiamo ottenuto l’impegno ad adempiere all’accordo preso con il Comune di Monte Argentario per la realizzazione della Strada Panoramica, così da portare a compimento un’infrastruttura di fondamentale importanza per il promontorio”.

In conclusione, Luca Minucci ha ribadito come questo risultato sia la prova di un impegno costante per la Maremma, assicurando che il gruppo di Fratelli d’Italia continuerà a vigilare affinché ogni risorsa stanziata venga utilizzata correttamente e nei tempi previsti per il bene della comunità.